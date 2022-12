Spilgigant indvilliger i milliardforlig

Den amerikanske spilgigant Epic Games, der står bag det populære spil 'Fortnite', må i den grad til lommerne.

Selskabet har indgået forlig med den amerikanske myndighed FTC (på dansk: Den Føderale Handelskommission, red.) i en sag om brud på retningslinjer om beskyttelse af børns personlige oplysninger, og det kommer til at koste dem 520 millioner dollars, svarende til 3,6 milliarder kroner.

Det skriver The Wall Street Journal.

Anklagerne mod 'Fortnite'-skaberen har blandt andet gået på, at man har indhentet personlige oplysninger om 'Fornite'-spillere under 13 år uden at have sikret sig samtykke fra forældre.

Derudover mener FTC, at Epic Games potentielt kan have sat børn og teenagere i fare med spillets chatfunktion, hvor de har kunnet kommunikere med fremmede.

Det har ifølge myndigheden resulteret i, at brugere er blevet 'mobbet, truet, chikaneret og udsat for farlige og psykologisk traumatiserende emner såsom selvmord', skriver mediet.

Lego-partner

Epic Games står ikke bare bag 'Fortnite'. Der er også en dansk forbindelse.

I foråret investerede Lego-familien nemlig gennem deres holdingselskab Kirkbi en milliard dollars svarende til 6,8 milliarder kroner i spilvirksomheden.

'Som langsigtet investor ser KIRKBI på tendenser, som vil påvirke den fremtid, som vi og vores børn skal leve i. Vi tror på, at ’læring gennem leg’ i det digitale rum vokser i betydning. I dette perspektiv ser vi Epic Games som en yderst relevant virksomhed', skrev firmaet dengang i en mail til Ekstra Bladet.