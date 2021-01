Spilgiganter ramt af bødehammer

Seks spilgiganter er blevet ramt af Margrethe Vestagers bødehammer for brud på EU's konkurrenceregler.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

De seks firmaer er blevet idømt bøder på i alt 7,8 millioner euro - godt 58 millioner kroner - for at indføre geografiske begrænsninger - 'geo-blocking' - på pc-spil indenfor EU, så brugerne ikke havde mulighed for at shoppe rundt efter den billigste pris på tværs af landegrænser.

Ulovlighederne er foregået på spilplatformen Steam, der er ejet af Valve.

Ifølge EU-kommissionen valgte Valve ikke at samarbejde under efterforskningen og har nu fået en bøde på 12,1 millioner kroner.

De øvrige ramte firmaer er Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media og ZeniMax.

Alle fem har fået nedsat bøden med mellem 10 og 15 procent efter samarbejde med EU-Kommissionen.

VESTAGERS BØDEHAMMER Firmaerne har modtaget følgende bøder: Valve 12, 1 mio. kr. Bandai Namco 2,5 mio. kr. (10 procent rabat for samarbejde) Capcom 2,9 mio. kr. (15 procent rabat) Focus Home 21,5 mio. kr. (10 procent rabat) Koch Media 7,3 mio. kr. (10 procent rabat) ZeniMax 12,3 mio. kr. (10 procent rabat) Kilde: EU-Kommissionen Vis mere Luk

'Dagens sanktioner mod 'geo-blocking' hos Valve og fem udgivere af pc-spil er en påmindelse om, at virksomheder i henhold til EU's konkurrencelovgivning har forbud mod kontraktmæssig begrænsning af salg på tværs af landegrænser. Sådan praksis fratager europæiske forbrugere fordelene ved EU's digitale indre marked og muligheden for at shoppe efter det mest passende tilbud i EU', udtaler Margrethe Vestager, EU-Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrenceregler.

I alt drejer det sig om 100 pc-spil udgivet mellem september 2010 og oktober 2015 i Tjekkiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Estland, Letland og Litauen - som altså blandt andet danskere ikke havde mulighed for at købe og spille i Danmark.