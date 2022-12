Spurgte om lov til at onanere: Nu er han fyret

En 28-årig mandlig skolelærer fra den japanske by Fukuoka er blevet fyret, efter han spurgte en medarbejder i en nærbutik om lov til at onanere på toilettet.

Det skriver Sora News 24.

Manden kom med den høflige forespørgsel i oktober 2021, imens han købte kondomer.

'Jeg vil gerne onanere, så ville det være i orden, hvis jeg brugte toilettet?', lød det til den kvindelige kasseassistent, der afviste blankt.

Først et år efter lykkedes det politiet i byen at identificere og anholde manden.

Samtidig kom det frem, at han ved to lejligheder havde spurgt om lov til at onanere i en nærbutik.

'Utilgivelig og upassende'

Under efterforskningen viste det sig også, at han i både februar og marts 2022 blev afsløret i at snige sig ind i pigernes omklædningsrum på skolen, hvor han underviste. Planen var, at han ville videofilme.

'Jeg ville vise videoerne til en kvinde, jeg mødte via sociale medier. Jeg håbede, at hun så ville sende mig videoer til gengæld,' har han udtalt til efterforskere.

27. december meddelte uddannelsesforvaltningen i Fukuoka så, at den 28-årige lærer er blevet afskediget på grund af disciplinære årsager.

'Hans opførsel var utilgivelig og upassende for en person i offentlig undervisningstjeneste', lød dommen.

