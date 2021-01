Stakkels hjort!

Det tog næsten et halvt år for natur-betjente fra 'California Department for Fish and Wildlife' (CDFW) at opspore og hjælpe en hjort, der ved et uheld havde fået viklet sit gevir ind i hængekøje.

Hjorten var gået ind i en privat have i byen Fair Oaks i Californien, fordi lokale beboere ulovligt fodrede hjorten. Og i den forbindelse gik det helt galt, før hjorten flygtede ud af haven med den farverige hængekøje som hovedpynt.

Det skriver flere medier som NBC12 og US Sun.

CDFW har også lagt et opslag ud på deres Facebook om den usædvanlige sag.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ifølge natur-betjenten Patrick Foy havde CDFW tre gange i løbet af det halve år forgæves forsøgt at overmande og bedøve hjorten, så de kunne fjerne hængekøjen. Men det var først lige før jul den 22. december, at de fik held i sprøjten.

Et vidne til natur-betjentenes redningsaktion, Monica Schuler, fortæller, at det siger meget om hjorten, at den var så svær at fange.

'Det var et sundt og stærkt dyr', siger Monica og tilføjer:

'Det var som om, at hjorten så direkte på os og tænkte: 'Hey. Hvad sker der her?' Så fik den rejst sig om på benene og løb gennem skoven og bakkerne. Det var bare helt fantastisk at se', fortæller Monica Schuler om redningsaktionen, hvor natur-betjentene ud over at fjerne den farverige hængekøje også savede hjortens gevir ned. Det skete ifølge Patrick Foy for at beskytte hjorten mod krybskytteri.