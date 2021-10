Stopper som chefredaktør

Fremover bliver det Ida Ebbensgaard, der skal være ansvarshavende chefredaktør for mediet Zetland.

Det oplyser mediet i en pressemeddelelse.

Det sker samtidig med, at bestyrelsen hos Zetland har valgt at gennemføre flere udskiftninger.

Bliver på Zetland

Lea Korsgaard skal dog ikke særlig langt væk. Hun bliver arbejdende formand og udgiver for Zetland.

'Jeg elsker hver dag på Zetland og glæder mig vildt til det nye kapitel, vi er på vej ind i', lyder det fra hovedpersonen i pressemeddelelsen.

Hun glæder sig til stadig at kæmpe for mediets mål.

'Det er kampen mod kynismen, lysten til at inddrage vores medlemmer, et fælles formål og tårnhøje ambitioner, der har fået Zetland til at vokse fra baggården til at blive en fast del af tusindvis af menneskers hverdag. Nu har vi sat os et nyt mål, som bliver lige så spændende at forfølge, som de første var'.

Zetland har eksisteret i fem år, hvor de har leveret stof til deres betalende medlemmer.

'Jeg tror dybt og fast på Zetlands mission. Den vil jeg videreføre, og heldigvis kan vi se, at et stigende antal medlemmer er enige med os', fortæller den nye chefredaktør Ida Ebbensgaard i pressemeddelelsen.