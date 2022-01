Stor ændring på vej

En stor ændring kan være på vej til dating-appen Tinder.

Firmaet er lige nu i gang med at udvikle Tinder Party, der skal gøre det til en mere social oplevelse at swipe sig gennem dating-junglen. Det skriver Techcrunch, som opsnappede historien hos et hollandsk medie.

Allerede i dag er det for venner en populær beskæftigelse at hjælpe en Tinder-bruger med at vurdere mulige matches, når man hænger ud fysisk.

Fremover blive det muligt at hjælpe til med bedømmelser online.

Med Tinder Party vil en Tinder-bruger via sin mobil kunne invitere en 'gæst' til at deltage i match-jagten.

Tinder Party vil kræve, at 'gæsten' får adgang til Tinder-brugerens kamera og mikrofon, så gæsten kan høre og se, mens der swipes. 'Gæsten' er også nødt til at downloade Tinder og oprette en gæsteprofil, hvilket vil åbne op for et helt nyt marked af brugere, der ikke er på dating-jagt.

Tinder bekræfter overfor Techcrunch, at de er i gang med at udvikle Tinder Party,

- Vi udforsker altid funktioner, der at hjælpe vores brugere til at finde sammen på nye, sjove måder, siger en talsperson til mediet.

Tinder afviser dog at fortælle yderligere om Party-funktionen.

Techcrunch skriver da også, at det er set før, at Tinder har udviklet nye funktioner, som ikke er blevet endeligt implementeret i selve applikationen. Så nu er det bare at vente.

