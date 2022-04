Stor ændring på vej

Twitter oplyser i et tweet, at de arbejder på ny funktion, der vil gøre det muligt at redigere opslag

Når du først har offentliggjort et opslag på Twitter, er der ingen muligheder for efterfølgende at redigere det, hvilket betyder, at det ikke har været muligt at fjerne eksempelvis stavefejl og faktuelle fejl.

Men nu bekræfter Twitter, at de har arbejdet på en redigerings-funktion siden sidste år.

Twitter oplyser i et tweet på Twitter, at de begynder at teste funktionen i de kommende måneder, hvor de skal blive klogere på, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og hvad der i det hele taget er muligt.

Allerede 1. april oplyste Twitter, at de arbejdede på en redigerings-knap. Datoen taget i betragtning var der selv sagt ikke mange, der tog den udmelding seriøst.

Den umiddelbare joke fik dog Tesla-stifter Elon Musk på banen med følgende spørgsmål til sine følgere:

'Vil du have en redigerings-knap?'

Af de knap 4,5 millioner, som indtil videre har stemt, svarer 73,6 procent 'ja'.

Elon Musk har igennem længere tid opkøbt Twitter-aktier, og tirsdag blev det meldt ud, at han får plads i bestyrelsen.

Twitter afviser dog, at det skulle være årsagen til, at de nu er på vej med redigerings-funktionen.