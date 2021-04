Stor kritik af ny Coca-Cola-variant: 'Skandaløs ændring'

Den ellers elskede Coca-Cola Zero Sugar har fået ny smag, og den er langt fra faldet i god jord hos alle

Det ellers elskede alternativ til en sukkerfyldt Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, har fået en ny smag. Det er dog langt fra alle, der er tilfredse med ændringen.

Reklamen for colaens nye smag har hundredvis af kommentarer på Facebook, hvor langt de fleste er negative og kritiserer den nye smag, der blandt andet bliver kaldt den værste beslutning, firmaet nogensinde har taget.

'Sikke en skam, at I har lavet en ny “smag”. Den smager nærmest af ingenting. Hvorfor ændre noget, der er salg i? Nu vil jeg vende mig til Max istedet, men øv når vi nu har drukket Zero siden den blev lanceret,' Skriver en skuffet dansk forbruger i kommentarene.

'Jeg elsker Cola Zero men er noget skuffet over den nye “flade” smag - desværre. Det er synd at ændre noget, som nu var så godt,' skriver en anden Facebook-bruger.

'En skandaløs ændring af min ynglings drik.. og hvordan kan man påstå forbedret smag. I forhold til hvad. Smag er vel smag og jeg kan ikke lide den. Nu må jeg nok desværre skifte til Pepsi light ( ikke Max ),' lyder det fra en tredje utilfreds bruger.

Hos Coca-Cola tager de dog ikke de negative reaktioner så tungt.

'Når vi har en populær smag, vi ændrer, så kommer der til at være nogle, der ikke kan lide den, og nogle der godt kan lide den,' fortæller Chef for Public Affairs, Kommunikation og Bæredygtighed hos Coca-Cola, Jan Randrup Nielsen, til Ekstra Bladet.

Det har været meningen med den nye smag, at den sukkerfri udgave skulle smage endnu mere som den originale cola.

'Den nye smag er blevet gennemtestet rimelig grundigt, inden vi satte den på markedet, og vores mål har været, at lave en Coca-Cola der er rigtig tæt på den oprindelige smag med sukker, og det synes vi, at vi er lykkedes nogenlunde med,' fortæller han yderligere.

