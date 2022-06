Stor millionrabat: Fornemt gods til salg igen

Hvis dit blod er den mindste smule blåt - eller du bare har lidt royale drømme, så har du nu mulighed for at købe en prægtig bolig, hvor de i den grad kan få frit spil.

Nakkebølle Gods på Sydfyn har nemlig både voldgrav og gigantiske stuer med flamske gobeliner - og nu kan det blive dit, hvis du vel at mærke har 45 millioner kroner til overs.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det 460 år gamle gods har også tidligere været til salg, indtil det i foråret blev taget af markedet efter at have være udbudt til salg i over to år – dengang med en udbudspris på 80 millioner kroner. Men nu har du altså endnu engang muligheden for at købe det – dog i en lidt anden konstellation.

Det fortæller Unni Thobo-Carlsen, der er indehaver af liebhavermæglerbutikken Unni Estates, der har den herskabelige ejendom til salg:

- Vi har valgt at sætte det fine hovedhus med den omkringliggende jord på 36,6 hektar til salg for sig selv. Det åbner op for flere muligheder og kunder, som måske godt kunne tænke sig et gods på Fyn, men ikke nødvendigvis de 211 hektar landbrugsjord, der hørte med i det gamle udbud, siger hun til Boliga.dk.

- Det kan være en køber, der bor et andet sted, men leder efter noget at investere sine penge i. Det ville være oplagt at bruge godset som en ekstra bolig eller for eksempel til konferencer og lignende, siger Unni Thobo-Carlsen.

Man kan stadig tilkøbe det kæmpestore jordområde, som altså fulgte med, da godset var til salg for 80 millioner kroner eller bare købe jorden for sig selv.

Landets dyreste landejendom

Det milliondyre prisskilt på 45 millioner kroner, der følger med nyudbudet af Nakkebølle Gods, gør det til den absolut dyreste landejendom, der lige nu er til salg på det offentlige boligmarked ifølge Boliga.dk.

Beløbet, køber dig da også over 900 kvadratmeter bolig, et ridehus, et stråtækt gæstehus og en beliggenhed helt ud til det Sydfynske Øhav udenfor Faaborg.

Den næste landlige ejendom på toplisten ligger også på Fyn udenfor Middelfart, men i stedet for en mange hundrede år gammel, historisk ejendom, er andenpladsen bygget på denne side af årtusindskiftet:

Rosenkilde Gods er nemlig en moderne pragtbolig på 775 kvadratmeter, der stod færdig i 2009 – inklusiv en parkeringskælder, et ridecenter og 3,2 hektar jord. Godset er til salg for 42 millioner kroner - hvilket gør det til den næstdyreste landejendom til salg p.t.

Se det historiske Nakkebølle Gods her.