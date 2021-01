Stor mystik om genfundet maleri: Vidste ikke det var væk

Italiensk politi har genfundet et stjålet 500 år gammelt maleri, der er en kopi af Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi'

En kopi fra det 16. århundrede af Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi' - verdens dyreste billede - er genfundet af italiensk politi, efter det blev stjålet fra et museum i Napoli.

Det skriver flere medier som CNN og BBC.

Maleriet, der sandsynligt blev malet af en af da Vincis elever, blev fundet i en lejlighed i samme by - den 36-årige ejer af husstanden blev taget med af politiet for mistanke om hæleri.

Vidste ikke, det var væk

Da politiet returnerede maleriet til museet, blev de noget overraskede - ikke mindst fordi de ikke vidste, det havde været væk.

Værelset, hvor maleriet blev opbevaret, har ikke været åbnet i tre måneder grundet coronapandemien.

Det vides derfor ikke, hvornår maleriet blev stjålet, men museet havde sidst set det sidste januar.

Politiet har derfor igangsat en undersøgelse, men der er heller ikke tegn på indbrud.

- Det er muligt, det kan være et bestilt tyveri fra en organisation knyttet til den internationale kunsthandel, forklarer anklager Giovanni Melillo over for AFP.

Her ses det originale oliemaleri af Leonardo da Vinci - et af mindre end 20 malerier, der tilskrives kunstneren. Foto: Francois Guillot/Ritzau Scanpix

Originalen malet af da Vinci selv blev solgt på auktion i 2017 for 450 millioner dollars - svarende til lidt under 2,8 milliarder kroner.

Portrættet viser Kristus med en løftet velsignende hånd og en anden, der holder en krystalkugle. Leonardo da Vincis elever og assistenter lavede adskillige kopier i løbet af kunstnerens levetid.

Selvom det ikke vides med sikkerhed, hvem der står bag det nu genfundne maleri - der menes at stamme fra slutningen af 1510'erne, så er den 'mest overbevisende' teori blandt mange ifølge museet, at det kommer fra eleven Girolamo Alibrandi.