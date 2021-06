Stor sorg i Ree Park

Der er lige nu sorg blandt medarbejderne i safariparken Ree Park, der er ejet af rigmanden Karsten Ree.

Mandag aften mistede de nemlig deres sorte hunnæsehorn Bashira, der var syv måneder henne.

Det oplyser parken i en pressemeddelelse.

'Der er en trist stemning blandt medarbejderne i Ree Park Safari efter det sorte næsehorn, Bashira, mandag aften afgik ved døden. En obduktion skal nu fastlægge årsagen og yderligere undersøgelser foretages. Foreløbige undersøgelser tyder dog på, at dødsårsagen skyldes et perforerende fremmedlegeme i mavetarm systemet', lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Bashira var drægtig, så de dedikerede medarbejdere er ekstra hårdt ramt. Det lille embryo var ca. 7 måneder, da dyrepasserne har registreret parring mellem Bashira og Thabo omkring 1. december. Alt tyder på, at fosteret var fuldt levedygtigt og døde sammen med Bashira. Dette indikerer, at hunnæsehornet ikke har været ved at udstøde fosteret for selv at overleve', lyder det videre.

Næsehornet Bashira har i længere tid haft det skift. Foto: Ree Park Safari

Intensiv behandling

I pressemeddelelsen lyder det videre, at Bashira ikke har spist eller drukket, som hun plejer de seneste 14 dage, men at der var bedring i løbet af mandagen. Alligevel klarede Bashira sig ikke.

'Bashira blev for 10 dage siden bedøvet ned for at finde en årsag til, at hun ikke ville indtage føde. Her fandt man en hævelse i halsen, formentlig forårsaget fra en af de utallige grene, hun naturligt indtager hver dag som en del af sin føde', lyder det.

Herefter blev der iværksat en intensiv behandling med antibiotika og masser af væske for at sørge for, at Bashira fik det bedre.

'Dyrepasserne Rune, Niclas og Jesper har dedikeret været ved hendes side døgnet rundt og overvåget, at hun fik væske, føde og den nødvendige behandling. Obduktionen viser nu, at endnu en gren/kvist havde perforeret hendes tarm, men yderligere undersøgelser foretages for at klarlægge hele årsagen', lyder det i pressemeddelelsen.

Bashira kom til Ree Park i 2012. Det sorte næsehorn nåede at få tre kalve, hvor hannen Mandela var den første, hunnen Shaya, som desværre døde et par måneder gammel, den næste, og M’Baku, som stadig er i Ree Park, den tredje.