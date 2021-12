Stor stigning: Her er årets dyreste hushandler

Antallet af villaer og rækkehuse, der sælges for 20 millioner kroner eller mere, er steget fra 86 handler i 2020 til 118 i 2021 – således har de enormt dyre handler udgjort omkring 0,2 procent af det seneste års samlede hussalg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Årets tre dyreste hussalg fordeler sig over tre forskellige kommuner: Gentofte, Frederiksberg og Rudersdal – og selvom det er en anelse bredere geografisk spredning end de seneste år, er det dog stadig kun Region Hovedstaden, der er repræsenteret i den fornemme klub.

Se de dyreste hushandler her:

Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Svanemøllevej 41, Hellerup

62 millioner kroner

Sidst på sommeren skiftede en villa på over 1000 kvadratmeter i Hellerup hænder efter en handel til hele 62 millioner kroner. Det er således nok til, at den store ejendom, der ligger ganske tæt på Mindelunden, kan kalde sig den største hushandel i 2021.

Foruden det store boligareal tæller adressen fire etager, tre balkoner og et kobbertårn.

Se villaen her

Foto: LILIENHOFF

Lindevej 13, Frederiksberg

61,15 millioner kroner

For første gang i flere år er hovedstadens husmarked med helt i front på enkelthandlerne – det skete, da Frederiksberg Kommune midt på året solgte en ejendom på 523 kvadratmeter, der tidligere har fungeret som botilbud.

Den store villa i den mondæne bydel blev udbudt i en såkaldt offentlig budrunde med en vejledende mindstepris på 49 millioner kroner – men blev altså solgt godt 12 millioner kroner dyrere og er dermed det næstdyreste hus, der er solgt i år.

Se villaen her

Foto: Elbæks Ejendomsmægler

Skodsborg Strandvej 182, Skodsborg

56 millioner kroner

På en grund helt ned til vandet i den lille kystby Skodsborg blev en villa på 374 kvadratmeter i sommer solgt for intet mindre end 56 millioner kroner.

Prisen gør ifølge Boliga.dks salgsprishistorik adressen til indehaver af titlen som den tredjedyreste hushandel i 2021 – og sælgerne kan da også glæde sig over selv at have købt ejendommen for bare fire år siden og 20 millioner kroner billigere.

Se villaen her