Store problemer: Messenger er nede

Flere brugere verden over rapporterer om store problemer med beskedtjenesten

Der er problemer hos beskedtjenesten Messenger, hvor folk ikke kan sende eller modtage beskeder.

Blandt andet Down Detector viser, at der i de seneste timer har været rapporteringer fra hundrevis af brugere, der melder om problemer.

Også på Twitter melder en lang række brugere problemer.

For flere er beskedtjenesten helt nede, mens den for andre virker i korte perioder, hvor en lang række beskeder bliver sendt og modtaget i klumper. Også afsendelse og modtagelse af billeder volder store problemer for mange.

Meta, der står bag Messenger, har endnu ikke meldt noget ud omkring problemerne.

Det vides derfor naturligvis heller ikke på nuværende tidspunkt, hvornår problemerne forventes at være løst.

Ekstra Bladet følger sagen ...

