Stort modehus i modvind: - Er I skøre?

Louis Vuitton er havnet i noget af en shitstorm efter at have lanceret deres nye smykkekollektion, der opfattes som en hyldest til Rusland

Det blev ikke helt den modtagelse, som det franske modehus Louis Vuitton havde håbet på, da de lancerede deres nye smykkekollektion tirsdag.

Unisex-kollektionen 'LV Volt' har nemlig startet en storm af kritik på de sociale medier, fordi smykkerne er prydet med modehusets ikoniske initialer LV, som ifølge hundredvis af deres følgere ligner dobbelte z'er.

Og det er problematisk i disse tider, da bogstavet er blevet brugt af Rusland under invasionen af Ukraine som støtte til Putin, ligesom det er malet på tusindvis af russiske kampvogne og militærkøretøjer, der bliver brugt i krigen mod Ukraine.

Det skriver en række svenske medier, herunder Expressen.

'Stop denne kollektion! Bogstavet Z repræsenterer russiske angreb i Ukraine!!! Er I skøre', lyder en af de mange hundrede kommentarer, mens en anden følger op:

'Skam jer! Bogstavet Z er det nye hagekors i Rusland. Stop krigen i Ukraine!!'

Andre spekulerer i, om Louis Vuitton bevidst støtter Rusland.

'Støtter i krigen i Ukraine med denne kollektion med initialerne på det land, som angriber os? Er I skøre?', spørger en.

Fuldstændig tavshed

Det er blandt andet den svenske Oscar-vindende skuespillerinde, Alicia Vikander, 33, der står i fronten for modehusets nyeste kampagne. Det samme gør sig gældende for den amerikanske rapper Kid Cudi og LV-ambassadør Jin Chen.

Ingen af de tre har kommenteret kritikken - heller ikke Louis Vuitton. Men på deres hjemmeside skriver modehuset, at LV-initialerne kan 'sættes sammen, splittes og flettes sammen som et metafor for bevægelse og et symbol på energi'.

Ifølge New York Times har flere store modehuse, herunder Louis Vuitton, midlertidigt valgt at lukke butikker i Rusland, efter krigen brød ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------