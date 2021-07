'Stratosfærisk' ændring: Det bliver en game changer

36-årige Alex Scott bliver mål-kommentator i 'FIFA 22' og dermed den første kvindelige kommentator i den populære spilserie.

Det bekræfter den tidligere Arsenal-spiller i en pressemeddelelse.

'Repræsentation er afgørende, og inkluderingen af en engelsktalende kvindelig kommentator i 'FIFA' er en game changer. Virkningen, det vil have, er simpelthen stratosfærisk. Det er et stort øjeblik for mig personligt og professionelt, udtaler Alex Scott, som også er noteret for 138 landskampe for England.

På sin Instagram-profil uddyber hun betydningen:

Dette er et stort øjeblik for' FIFA', for fodbold og kvinder og piger over hele verden.

Mens jeg er den første engelsktalende kvindelige tv-kommentator, der har været med i 'FIFA', vil jeg bestemt ikke være den sidste. Jeg ved, at dette kun er starten på en stærkere kvindelig fodboldrepræsentation hos EA Sports og i fodboldsamfundet som helhed'.

Som mål-kommentator kommer Alex Scott til at afbryde de to faste, mandlige kommentatorer under kampen, når der scores andre kampe.

'FIFA 22' udkommer 1. oktober, og for andet år i træk bliver det med PSG-stjernen Kylian Mbappé på coveret.

