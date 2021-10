Svimlende pris: Nyt sommerhus indtager pristronen

Det er ikke længe siden, rekorden for Danmarks dyreste sommerhus blev sat. Nu er et nyt sommerhus sat til salg for et kæmpe millionbeløb

Når kalenderen viser oktober, er det typisk ikke de lange sommeraftener med kølig rose i hånden under åben himmel på sommerhusets terrasse, der står øverst på dagsordenen.

Men det holder ikke markedet for fritidsboliger tilbage, der er nemlig netop kommet et sommerhus til salg, der trods efterårsgråvejr nok kan indfri samtlige af dine feriedrømme - hvis du da har råd.

Ejendommen er udbudt til salg for intet mindre end 28,5 millioner kroner, og det gør det ifølge boligmediet Boliga.dk til den dyreste fritidsbolig, der lige nu er udbudt offentligt til salg i Danmark.

For det store beløb får du til gengæld også en sommeradresse, der breder sig over fem huse og en grund på 3,6 hektar med blandt andet tennisbane, 900 kvadratmeter lounge terrasse og pool.

Sommerhuset ligger i Nakke ved Nykøbing Sjælland og beskrives som det rene slaraffenland i salgsmaterialet fra liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen. Mæglerkæden uddyber med at skrive, at der er tale om en ejendom med en 'pris, der ikke tiltaler de mange, men et sted som kan være alt for de få'.

Ikke det dyreste område

Hele sommerhus-arrangementet tæller et boligareal på 778 kvadratmeter, og dermed ender udbudskvadratmeterprisen for ejendommen på godt 36.600 kroner.

Dermed skal der ifølge Boliga.dks data betales 27 procent - eller små 8.000 kroner - mere pr. kvadratmeter end gennemsnittet for lignende fritidshuse i nærområdet.

Nykøbing Sjælland, der ligger på den vestlige side af Isefjorden, er typisk ikke blandt landets allerdyreste sommerhusområder.

I øjeblikket er en gennemsnitlig sommerhuskvadratmeter i postnummeret udbudt til salg for 27.225 kroner, hvilket placerer området lige over landsgennemsnittet, der lyder på 23.173 kroner.

Til sammenligning er det Hornbæk på Sjællands østlige kyst, der pr. 1. oktober havde de højeste gennemsnitlige kvadratmeterpriser på sommerhusene. Lige knap 55.500 kroner skal der her betales pr. kvadratmeter – eller hvad der svarer til, at et gennemsnitligt fritidshus eksempelvis på 75 kvadratmeter udbydes til salg for godt 4,1 millioner kroner.

Det er da også netop Hornbæk, der p.t. sidder på den dyreste sommerhushandel, som nogensinde er foretaget i Danmark; tidligere på året blev et sommerhus på byens eksklusive Kystvej nemlig solgt for svimlende 40 millioner kroner.

