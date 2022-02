Svimlende rekordbeløb for nordjysk palæ

Tidligere OL-bronzevinder Andreas Helgstrand shopper bolig for 82 millioner

Da man i oktober 2021 hørte om rekordsummen for en ejendom i Hellerup, der lød på 62 millioner, kunne det få den almene dansker til at falde ned af stolen.

Men nu viser et kig hos tinglysningen, at rekorden allerede senere samme måned blev væltet, efter rigmandsparret Andreas og Marianne Helgstrand købte en kalkhvid kæmpevilla i Nordjylland for intet mindre end 85 millioner. Det skriver Nordjyske.

Andreas Helgstrand er tidligere OL-bronzevinder i dressur, og sammen med hustruen driver han forretningen Helgstrand Dressage, hvor han handler med verdens mest eftertragtede avlshingste på op til tocifrede millionbeløb.

I 2018 solgte han majoriteten af sin forretning til kapitalfonden Waterland for omkring 800 millioner - et salg, der skrev parret direkte ind på listen over danske milliardærer.

Kostede dyrt at købe ejer ud

Den tidligere ejer ønskede i første omgang ikke at flytte ud af det nordjyske drømmepalæ, og det er da også grunden til, at prisen blev skruet gevaldigt op.

Derudover krævede tidligere ejer, at også de to tilstødende byggegrunde skulle indgå i købekontrakten. Dermed udgjorde den samlede købspris for de tre grunde 104 millioner kroner.

Med en pris på 85 millioner har palæet ikke alene sat en landsdækkende rekord for 2021, men beløbet er også over tre gange så højt, som den hidtidige rekord-pris i Nordjylland på 27 millioner. Dermed er palæet den suverænt dyreste nogensinde i Nordjylland.

Parret flytter ikke ind i deres nye hjem, før boligen er gennemgået en større renovering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp, hvor vi blandt spørger Henrik Qvortrup, hvorfor det er en historie, at Peter Falktofts podcast bliver udgivet hos Podimo.