Taber stor sag

Fazer Denmark ApS, som står bag Dumle-slikkepinden, lagde sag an mod Spangsberg Chokolade for plagiat, men den sag har de tabt

Det vakte opsigt, da Dumle-slikkepinden blev taget ud af produktion for et år siden.

Spangsberg Chokolade var dog hurtige til at se et hul i markedet, som de fyldte ud med slikkepinden 'Mums', der havde samme form som den populære Dumle-pind.

Faktisk mente virksomheden Fazer, der står bag Dumle-slikkepinden, at den lignede så meget, at de lagde sag an for plagiat ved Sø- og Handelsretten. Men den har de nu tabt.

Det fremgår af domsafsigelsen, som er offentliggjort tirsdag.

Her fremgår det, at retten ikke finder det sandsynligt, at Fazer har opnået varemærket til en form på en slikkepind, og derfor kan Spangsberg Chokolade ikke beskyldes for at have plagieret udseendet.

Retten fandt heller ikke, at Spangsberg Chokolade havde efterlignet designet på emballagen.

Fazer havde anmodet om et midlertidigt forbud, men det fik de ikke held med, da retten afviste alle påstande.

I begyndelsen af året afslørede Fazer, at Dumle-slikkepinden vendte tilbage på hylderne. Slikkepinden blev i sin tid taget af markedet, fordi de maskiner, man brugte til at producere den, var på vej på skrot. Men det fandt man en løsning på.

- Sidste vinter, hvor beslutningen blev taget, var der ingen løsning på, hvordan vi kunne fortsætte produktionen af ​​Dumle slikkepinden, da maskinen krævede tiltagende reperationer.

- Men vi har nu fundet den rette ekspertise til at forlænge maskinens levetid, og efter en dedikeret indsats kan vi nu sikre den unikke smag og konsistens, som Dumle slikkepinden er kendt for, lød det i pressemeddelelsen fra Hans Christian Ulrich, direktør i Fazer Danmark.