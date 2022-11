Tabte milliarder - nu går de konkurs

Den store kryptobørs FTX, som for blot få dage siden var værdiansat til et trecifret milliardbeløb, er taget under konkursbehandling

Højt at flyve - dybt at falde.

Kryptobørsen FTX lignede en gigantisk succes, og værdiansættelsen lød på et trecifret milliardbeløb. Nu er de taget under konkursbehandling, efter det kom frem, at de havde likviditetsproblemer, som sendte virksomheden ud i en dødsspiral.

Et opkøb fra den anden krypto-gigant Binance blev droppet, og nu er FTX taget under konkursbehandling.

Det oplyser virksomheden selv i en pressemeddelelse.

FTX Group, som er en sammenslutning af i alt 130 virksomheder under FTX, har selv indgivet konkursbegæringen, der er indgivet under kapitel 11 i den amerikanske konkurslov, som er med henblik på at komme under rekonstruktion.

Det betyder, at virksomheden i princippet beholder sine aktiviteter og afleverer en plan for at redde virksomheden ud af konkursen efter at have skaffet så meget kapital som muligt til at betale gælden til kreditorerne.

Disse kreditorer skal så stemme planen for rekonstruktionen igennem, hvis selskabet skal reddes ud af konkurs.

I samme øjeblik, pressemeddelelsen kom ud, faldt kursen på Bitcoin markant - på få minutter styrtdykkede kursen med mere end 5000 kroner.

Som det ses yderst til højre på denne graf, faldt kursen markant i samme øjeblik, pressemeddelelsen kom ud. Foto: Skærmbillede/Coinbase.com

Samtidig med konkursbegæringen går Sam Bankman-Fried, som stiftede FTX i 2017, af som administrerende direktør. Han erstattes af en ny direktør, som skal stå for at skabe en plan, der kan holde virksomheden i live.

Bankman-Fried har længe været en af krypto-verdenens helt store darlings, men da konkurrenten Binance ville købe hans virksomhed og i den forbindelse begyndte at stille offentlige spørgsmål til virksomhedens stabilitet, kollapsede det hele om ørerne på ham.

På få dage er han gået fra at være en stor kanon til at have mistet stort set hele sin formue. Samtidig har det amerikanske forretningstilsyn SEC åbnet undersøgelser af virksomheden.

FTX skylder ifølge New York Times otte milliarder dollars væk, hvilket svarer til 59,5 milliarder danske kroner, og virksomhedens konkurs er formentlig den største nogensinde på krypto-markedet.

