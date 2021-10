Taco-forvirring: Lukker ikke alligevel

Der er anledning til forvirring i sagen om taco-biksen Mano Taco, som Wafande har ageret frontfigur for i medierne.

For stedet, der i august blev beordret til at lukke og slukke, må nu gerne holde åbent alligevel.

Det har fogedretten bestemt, efter den tidligere ejer, Asger Tobias Brodtkorb, er udtrådt af virksomheden.

Hans tidligere forretningspartner Benjamin Rasmussen Nikkhah, der ejer Mexihagen, lagde i sin tid sag an mod Asger Tobias Brodtkorb, da han mente, at han havde overtrådt deres konkurrenceklausul ved at åbne en konkurrerende virksomhed.

Sagsøger Benjamin Nikkhah er stærkt utilfreds med, at stedet alligevel må holde åbent. Foto: Peter Roelsgaard

Derfor krævede han, at Mano Taco skulle lukkes, og det ønske blev imødekommet i byretten.

Men den dom er nu blevet omstødt, efter Asger har forladt virksomheden, og biksen må alligevel gerne lange tacos over disken.

Ikke tilfreds

Det er ejeren af Mexihagen dog meget uforstående overfor.

Over for Ekstra Bladet fortæller Benjamin Rasmussen Nikkhah, at han har tænkt sig at gå videre med sagen, da han stadig mener, at stedet bør lukke.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg stopper ikke her. Det står sort på hvidt i domsafsigelsen fra byretten, at virksomheden skal lukkes, samt at Asger skal udtræde af den. Men ifølge fogedretten var det åbenbart kun driften fra Asgers side, der skulle indstilles. Men mit ønske har hele tiden været, at stedet skal lukkes.

- Det er stadig en konkurrerende virksomhed, som han har oprettet, uanset om han er en del af den eller ej, lyder det fra sagsøger.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Asger Tobias Brodtkorb, der fortæller, at han er glad for at Mano Taco må forblive åben, selvom han ikke længere er en del af virksomheden.

