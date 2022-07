Er skærmforbruget løbet løbsk? Speciallæge giver dig fem gode råd til at tøjle den tid, du bruger på at kigge ned i telefonen

Du kender det måske.

Man under lige sig selv ti minutters frirum på telefonen. Og før man får set sig om, kigger man op fra skærmen og opdager, at en time er strøget forbi, uden man har lagt mærke til det. Tid, som du gerne ville have brugt bedre, er væk for altid.

Det er ingen hemmelighed, at de små computere, de fleste af os render rundt med i vores lommer, er nogle værre tidsrøvere.