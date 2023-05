Tag testen: Kan du blive journalist?

Tusindvis af håbefulde journalistaspiranter møder hvert år op på journalisthøjskolen i Aarhus med drømmen om at komme ind på skolen.

Her skal de prøve kræfter med en række opgaver, som skal afgøre, om de bliver optaget på studiet.

Disse opgaver ændrer sig år efter år, og denne gang er der tale om fire trin. De første to er henholdsvis et spørgskema og en videoopgave, som ansøgerne skulle udføre allerede før de mødte op på skolen.

Tredje trin foregår på skolen, hvor de skal testes i en række ting - heriblandt sproglige færdigheder, kritisk sans og evner til analysere og formidle.

Det er ligeledes under tredje trin, at ansøgerne skal gennem den såkaldte 'videnstest', som tester deres paratviden om samfundet - både generelt og om aktuelle begivenheder.

Alle opgaver i trin tre skal bestås, og det kræver typisk, at man har svaret rigtigt på omkring halvdelen af spørgsmålene i videnstesten, hvis man skal bestå den del.

Her er linket til dette års videnstest, hvis du selv vil prøve kræfter med den. Der er 50 spørgsmål, og det er ti færre, end der var i de rigtige prøve for i år, fordi de resterende spørgsmål ikke var teknisk mulige at have med på online-udgaven.