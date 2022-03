Tager tykt pis på McDonald's

Den amerikanske burgerkæde Wendy's går hårdt til konkurrenten McDonald's i ny annoncekampagne.

Store billboards er gennem de seneste måneder blevet hængt op i Chicago-området for at promovere Wendy's relancerede pomfritter.

Og ifølge reklamen foretrækker næsten to ud af tre Wendy's pomfritter frem for konkurrentens. Hvordan burgerkæden præcist er kommet frem til den konklusion, er en anelse uklart.

Langt mere klart står den sviner, der også sendes af sted i billboardstørrelse. Her lyder det, at 'Varme og sprøde pomfritter skal ikke bue. Vi siger det bare'.

Teksten er ledsaget af en pomfrit formet som halvdelen af det berømte og 'm'-buede McDonald's-logo. En tydelig henvisning til McDonald's-pomfritten, som set med Wendy's-briller kan være en smule slatne.

Efter fire års forskning relancerede Wendy's sine pomfritter i september sidste år, så de ikke længere blev bløde i en to go-pose. I den forbindelse sagde burgerkædens boss, Kurt Kane, følgende til CNN:

- Det, vi har gjort, er at afbalancere snittet af pomfritten og beholdt en lille smule af kartoffelskindet på pomfritten for at drive smagen frem.

Burgerkæden er også begyndt at bruge kortere frituregryder, så pomfritterne steges mere ens, og så er den enkelte pomfrit udstyret med en tynd belægning, 'der gør, at vi kan bevare sprødheden, både når de er helt friske og varme fra frituren, men også flere minutter senere', sagde Kurt Kane.

Der findes knap 7000 Wendy's-restauranter på verdensplan, hvilket gør burgerkæden til den tredje største efter McDonald's og Burger King.

