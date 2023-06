Taler ud om Thøstesen-ballade: - Vi blev nødt til at trække stikket

McDonald's Danmark forklarer nu i et interview, hvad der skete bag kulisserne, da de blev nødt til øjeblikkeligt at flå kendiskokkens Homestyle-burger af restuaranternes menukort i januar i år

I januar stadfæstede Østre Landsret en dom fra 2022, hvor kendiskokken Per Thøstesen, uden at offentligheden tilsyneladende havde opdaget det, var blevet dømt i byretten for vold.

Thøstesen blev således idømt 40 dagens ubetinget fængsel for 'simpel vold', fordi den tidligere herrefodboldslandsholdskok to gange havde slået en taxachauffør med flad hånd, så chaufføren mistede sine tandproteser.

Stadfæstelsen fik dog ikke lov til at gå lige så ubemærket hen som den oprindelige dom.

Sagen sendte således pludselig Per Thøstesen ud i lidt af et stormvejr, og det reagerede burgerkæden McDonald's på ved at sende Thøstesen i 'McUnåde':

'McDonald's er en familierestaurant, og vi tolererer selvfølgelig ikke vold. Derfor har vi også truffet beslutning om at stoppe salget af Per Thøstesens burger og afbryde det igangværende samarbejde', skrev kommunikationschef Fannie Pramming til Ekstra Bladet i et sms-svar.

Samtidig fortalte hun, at restauranterne samme aften ville få dekret om fluks at fjerne den voldsdømte koks populære Homestyle Chicken Hot Curry.

Eks-landsholdskok Per Thøstesen vil fortsat ikke sætte ord på sin dom, der lyder på 40 dages ubetinget fængsel for vold

Hurtig reaktion

Selv har Thøstesen hele vejen i gennem været tavs om både dom og den måde, McDonald's afbrød samarbejdet på.

Men nu tager McDonald's selv bladet fra munden i et interview med mediet Markedsføring om, hvad der skete bag kulisserne de dage, det hele ramlede.

Her betoner man, at man 'ikke havde noget valg', og at det satte det store maskineri i gang hos McDonald’s og partnere, da Thøstesen fik stadfæstet sin fængselsstraf.

- Vi fik det først at vide meget kort tid inden, at hele Danmark fik det at vide, så vi skulle reagere sindssygt hurtigt. Vi er en familierestaurant, så vi blev nødt til at trække stikket

- Vi nedsatte en task force, der hurtigt afdækkede alt, hvad der var derude. Og så tog vi alt ned, vi kunne - bannere, tv, Facebook, YouTube, egne medier, osv, og restauranterne fik besked på at tage burgeren af menuen omgående, fortæller Marie Hürdum, marketingdirektør hos McDonald’s Danmark, i dag til Markedsføring.

Da McDonald's skrottede Per Thøstesens anden Homestyle-burger blev den straks erstattet af en tidligere af slagsen, Paul Cunninghams Homestyle Bearnaise. Det var dog allerede planlagt. Foto: Jyllandsposten

Beskyttere af brandet

Per Thøstesens Homestyle-burger stod i forvejen til at ryge af menukortet seks dage efter. Alligevel agerede man altså uden tøven.

- Vi har arbejdet sammen med McDonald’s i virkelig, virkelig mange år, så vi er nærmest lige så beskyttende over for brandet, som de selv er. Selvfølgelig er det ærgerligt, når sådan noget sker, men McDonald’s kan ikke reagere anderledes, udtaler Tim Fremmich Andresen, kreativ direktør og partner på bureauet Nord DDB , til Markedsføring.

Ekstra Bladet har kontaktet Per Thøstesen for en eventuel kommentar. Han er ikke vendt tilbage i skrivende stund.