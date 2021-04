Tesla-milliardær opfinder vild chip: Abe spiller computerspil ved tankens kraft

En abe, som spiller computerspil med sin hjerne. Det lyder ikke som noget, der faktisk findes, men det gør det.

Milliardæren Elon Musk har foruden Tesla mange andre virksomheder, der forsker i forskellige ting.

Neutralink er én af Elon Musks virksomheder. I virksomheden bliver der forsket i mikrochips til hjernen, og de har fredag offentliggjort en video af en makakabe, som spiller computerspil uden hænder, men ved at bruge sin hjerne.

Det skriver Reuters.

Verdens rigeste: Er han gal eller genial?

Indopereret chip

Hanaben fik for seks uger siden indopereret en Neutralink-chip på begge sider af hjernen.

Videoen er tre minutter lang og viser, hvordan makakaben, som har fået navnet Pager, kan spille det simple computerspil kaldet 'Pong'. Spillet er en form for virtuel bordtennis.

Pager er trænet til at kunne spille computerspillet med et joystick, men joysticket er her ikke forbundet til spillet. Derfor styrer aben faktisk spillet ved at tænke på, at dens hånd skal bevæge sig op eller ned på joysticket.

Skal hjælpe handicappede

Formålet med denne chip er, at folk, der er lammet, kan bruge en smartphone uden at skulle bruge andet end hjernen. Elon Musk har på Twitter skrevet et opslag om formålet:

'Det første Neutralink-produkt vil hjælpe en lammet person til at kunne bruge en smartphone med deres hjernekraft hurtigere end en, som bruger sine tommelfingre.'

Iværksætteren har allerede styr på, hvordan chippen skal videreudvikles:

'Senere versioner vil kunne sende signaler fra Neutralinks i hjernen til Neutralinks i kroppen,' skriver han på sin Twitter-profil.

På den måde mener han, at han kan få en person med lammelser i arme eller ben til at kunne bevæge lemmerne igen ved hjælp af Neutralinks.