TikTok advarer mod farlig trend

Det sociale medie TikTok bruges til at dele videoer af forskellige danse og udfordringer.

Man har flere gange advaret mod adskillige trends, der er opstået på TikTok. Nu har en ny udfordring fundet vej til mediet, hvilket har fået TikTok til at reagere.

'Milk Crate Challenge' hedder udfordringen, der går ud på, at man skal stable en masse mælkekasser til en pyramide, hvorefter folk skal bevæge sig henover.

De høje pyramider har resulteret i adskillige fald, og det har fået en talsperson fra mediet til at advare folk.

- Vi forbyder indhold, der fremmer eller forherliger farlige handlinger,og vi fjerner videoer og omdirigerer søgninger til vores retningslinjer for at modvirke sådant indhold, siger en talsperson for TikTok til mediet People, og opfordrer til at alle udviser en forsigtighed i deres adfærd.

Kontakt hospitalet først

Udmeldingen kommer efter, at flere læger har varslet mod at lade sig deltage i udfordringen, fordi man udsætter sig selv for potentielle farer.

'Med et stigende antal COVID-19 indlæggelser rundt om i landet, skal du kontakte dit lokale hospital for at se, om de har en seng til rådighed, før du prøver #milkcratechallenge', Skriver Baltimores sundhedsmyndigheder i et opslag på Twitter.