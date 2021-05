TikTok-video kan løse 18 år gammel kidnapning

Nogle gange kommer der noget godt ud af sociale medier, og denne gang kan en video måske være nøglen til at løse en gammel kidnapningssag.

I en video på TikTok taler en kvinde fra Mexico i et interview nemlig om, at hun frygter, hun blev kidnappet som barn, og hendes alder passer med en kidnapningssag fra 2003 i byen Kennewick i staten Washington i USA.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

Kidnappet som barn

Den lille pige ved navn Sofia Juarez blev ifølge politiet i Kennewick kidnappet dagen før sin femårs fødselsdag i 2003, da hun gik en tur nær sit hjem.

Nu er videoen så dukket op på TikTok, hvor en kvinde, der ifølge hende selv er 22 år gammel, fortæller, at hun gerne vil i kontakt med sin familie, fordi hun ikke ved, hvor hun er fra, og hun frygter derfor, at hun blev kidnappet som barn.

Ligner billeder

Sofia Juarez ville i dag være 23 år gammel, og derfor passer alderen på kvinden nogenlunde.

- Vi er opmærksomme på TikTok-videoen.

- En efterforskning er igangsat. Tak til dem, der har sendt informationer om videoen til os. Det sætter vi pris på, skriver politiet i Kennewick på en hjemmeside, der i sin tid blev lavet til at modtage tips i kidnapningssagen.

På hjemmesiden har politiet desuden offentliggjort billeder, der viser, hvordan Sofia Juarez ville se ud i dag, og dem har tippere brugt til at sammenligne med kvinden i videoen.

Vil have kontakt

Al Wehner fra Kennewick Politi leder efterforskningen i sagen, og han fortæller, at de har været i kontakt med den person, der interviewer kvinden i videoen. Han hjælper dem nu med at prøve at få kontakt til kvinden, som han talte med i byen Culican i Mexico.

- Der er nogle tydelige ligheder, siger efterforsker Al Wehner om kvinden i videoen, og han fortæller, at deres mål er at tage en dna-prøve på kvinden, som de kan sammenligne med dna-profilen på den forsvundne Sofia Juarez.