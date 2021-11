Tivoli vinder navne-strid

I Tivoli i København huserer den gamle restaurant Grøften, hvor besøgende ved rødternede duge og kulørte lamper blandt andet kan spise klassisk dansk smørrebrød.

Men hvis du inden et Tivoli-besøg ville undersøge restauranten på internettet og skrev den oplagte adresse grøften.dk i søgebrowseren, så ville du møde en tom side og intet svar.

Domænet har siden 2004 været ejet af en privatperson, som ikke har brugt hjemmesiden til noget, og Tivoli har i stedet måttet bruge groeften.dk.

Det har Tivoli været trætte af, og derfor har de lagt sag an i Klagenævnet for Domænenavne.

Det fremgår af klagenævnets hjemmeside.

Meget glade

Her fremgår desuden, at Tivoli har fået medhold i sagen i klagenævnet, og dermed vil forlystelsesparken ifølge afgørelsen få ejerskab over domænenavnet grøften.dk indenfor de næste fire uger.

Ifølge Tivolis pressechef, Torben Plank, var det også forventeligt, at forlystelsesparken fik medhold i sagen hos klagenævnet.

- Grøften er Tivolis registrerede varemærke, hvilket betyder, at Tivoli har eneret til den varemærkeretlige brug af navnet. Derudover er Grøften en vigtig restaurant i Tivoli, og et retvisende domænenavn er en væsentlig faktor for, at kunderne kan finde frem til hjemmesiden.

- Da vi har kunnet se, at domænenavnet grøften.dk var ejet af en anden, og da vedkommende ikke brugte domænet aktivt, anlagde vi sagen ved Klagenævnet for Domænenavne, for at få det overdraget. Vi fik som forventet medhold hos klagenævnet, og det er vi meget glade og tilfredse med, siger Torben Plank til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den hidtidige ejer af grøften.dk for at høre, hvad han havde tænkt sig at bruge hjemmesiden til. Han har dog ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.