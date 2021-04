Tjener til føden på TikTok

Louise Rindal tjener sin månedlige løn ved at lave videoer på det sociale medie TikTok

Under corona er der især et socialt medie, der har vundet frem hos danskerne.

Det er video-appen TikTok, hvor man kan lave videoer, der varer op til et minut.

Appens nye popularitet har skabt muligheder for kreative mennesker, der nu kan tjene penge på at ligge videoer på det populære medie.

Louise Rindal går under navnet @kellylouisekilljoy på appen, hvor hun har over 400.000 følgere.

Hver uge lægger hun videoer op, hvori hun har givet de nordiske lande personligheder.

TikTok var den mest downloadede app i verden i 2020. Foto: @kellylouisekilljoy

Louise Rindal er uddannet multiemedie designer, men i dag er TikTok Louise Rindals fuldtidsarbejde.

På TikTok bliver brugerne betalt efter, hvor mange visninger deres videoer har. Denne funktion er dog ikke kommet til Norden endnu, så det har ikke været muligt for danskere at tjene penge på deres videoer.

- Det er noget, vi creators i Norden snakker om. Vi er alle sammen enige om, at det snart burde komme her til, siger Louise Rindal til Ekstra Bladet.

Sponsorater

Derfor tjener Louise Rindal månedslønnen ved at reklamere for virksomheder på sin platform. Hun tager dog ikke hvert et tilbud, der kommer i mail-indbakken.

- Jeg går meget op i, at det skal være noget, jeg ville have købt selv, og at det er noget, jeg kan integrere i mit almindelige content. Det skal være noget, der er lige så sjovt, som det, jeg normalt laver, fortæller hun.

Hun mener dog, hvor meget, hun tjener ved at reklamere for sine følgere, er en privatsag.

Men det er nok til, at hun kan leve for det.

- Det er en fin månedsløn, det ER et job, fortæller hun.