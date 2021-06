Tjener vanvittigt beløb

Tæt på en milliard kroner kan den administrerende direktør i Activision Blizzard se frem til i form af en bonus.

Det sker, fordi 54 procent af aktie-ejerne bag det internationale spilfirma har sagt ja til, at han skal have pengene gennem en afstemning.

Det skriver flere internationale medier herunder Financial Times og Reuters.

Helt præcist får Bobby Kotick 1,5 millioner dollars i løn, 3,1 millioner dollars som bonus og 150 millioner dollars fra sine aktionære.

Halveret i løn

Det er ikke mere end to måneder siden, at direktøren valgte at gå halvt ned i løn. Han gik fra at få en årsløn på 5,4 millioner kroner til 2,7 millioner kroner. Så bonussen falder ikke et tørt sted.

Halveringen skete i kølvandet på en rapport, der viste, at han var den 21. bedst betalte administrerende direktør i hele USA, og at han tjente 319 gange mere end den gennemsnitlige ansatte hos Activision Blizzard.

Activision og Blizzard blev fusioneret tilbage i 2008. Derfor hedder det nu Activision Blizzard. Foto: Jae C. Hong / Ritzau Scanpix

Kæmpe bedrifter

Bobby Koticks bedrifter i Activision Blizzard er dog heller ikke til at kimse ad. Tilbage i 1990 købte han 25 procent af aktierne i firmaet - dengang bare Activision - og blev administrerende direktør året efter.

Firmaet var på det tidspunkt ved at gå rabundus, men det fik Bobby Koticks hurtigt ændret. I dag er Activision Blizzard et af de absolut største spiludviklings-firmaer overhovedet.

Activision Blizzard er kendt for at stå bag navne som 'World of Warcraft', 'Call of Duty', 'Diablo' og 'Hearthstone', der alle er gigantiske succeser i deres respektive genrer.