To personer reddet ud af chokoladetank

At arbejde på en chokoladefabrik kan lyde som en drøm for nogen, men torsdag endte det helt galt for to medarbejdere på en Mars og M&Ms-fabrik i USA.

To medarbejdere faldt ned i en chokoladetank og måtte efterfølgende reddes op af redningspersonale.

Redningsfolkene blev nødt til at skære hul i siden af tanken for at få personerne fri.

Det skriver CNN.

Fabrikken producerer blandt andet den populære chokoladebar Mars. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

Hændelsen fandt sted i byen Elizabethtown i den amerikanske delstat Pennsylvania.

Nick Schoenberger, som er redningsmedarbejder, fortæller til CNN, at en af patienter blev fløjet med helikopter til et hospital i nærheden.

Ingen af personerne kom alvorligt til skade.

Det er stadig uvist, hvordan personerne havnede i chokoladetanken.