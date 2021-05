Toårig bliver yngste Mensa-medlem: Har IQ på 146

Kashe Quest hedder den blot to år gamle pige, som er blevet medlem af Mensa.

Dermed er hun den yngste amerikaner nogensinde, der er optaget i de kloges klub, som er forbeholdt personer med en exceptionelt høj IQ.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

I en alder af blot to kan Kashe Quest allerede opliste alle grundstofferne i det periodiske system, identificere samtlige amerikanske stater ud fra omrids eller lokation, og hun er nu ved at lære spansk, fortæller forældrene til CNN.

- Hun har altid vist os, mere en noget andet, sin tilbøjelighed til at undersøge sine omgivelser og stille spørgsmålet 'hvorfor?'.

- Hvis hun ikke ved noget, vil hun vide, hvad det er, og hvordan det virker, og når hun finder ud af det, bruger hun det, fortæller pigens far til mediet.

Familien fortæller, at allerede da Kashe Quest lærte at sige sine første ord, begyndte hun at danne komplicerede sætninger. Derfor lagde familien også hurtigt mærke til, at den lille pige var meget langt fremme i udviklingen for sin alder.

Anbefaling fra lægen

Kashe Quest mor, Sukhjit Quest, tog sin datter med til de undersøgelser, et barn nu skal igennem, og her var lægen også imponeret.

- Hendes børnelæge lagde også mærke til det ved hendes 18 måneders-tjek. Jeg havde fortalt hende, hvor Kashe var i forhold til at kende tal, former og farver, og jeg ville gerne have hendes mening om det. Hun sagde, det var utroligt ... Det var værd at undersøge, siger moren.

Derfor tog de datteren med til en psykolog, som kunne lave en Mensa-test med hende, og her blev pigens IQ målt til hele 146, fortæller forældrene.

- Det største aspekt ved det er for os, at vi ville være sikre på, vi gav hende alt det, hun havde brug for i forhold til sin udvikling og naturlige nysgerrighed. Og vi ville være sikre på, at vi gjorde vores del i at hjælpe hende med det, siger Sukhjit Quest.