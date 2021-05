Totalt ukendt: Pludselig væltede pengene ind

Den anerkendte krypto-investor og analytiker CryptoCobain, der har over 300.000 følgere på Twitter, skaffede søndag aften en ung, ukendt sangerinde over en million danske kroner.

Manden, der går under navnet 'CobieLive' på streaming-kanalen Twitch, var egentlig ved at gå i seng, da han søndag aften fandt Mela Bees Twitch-kanal.

Den unge sangerinde fra Canada spiller hovedsagligt cover-numre, og da hun pludselig spillede et Nirvana-nummer, så var CryptoCobain, der er stor fan af Nirvana-forsangeren, Kurt Cobain, solgt.

Han valgte at donere én Ethereum, en kryptovaluta, der i skrivende stund har en værdi af 19.561 danske kroner, til sangerinden.

Donerede knap 200.000 dollars

Hele seancen blev fortsat streamet live, og det var en tydeligt rørt Mela Bee, der kort efter kunne se valutaen på sin konto. Men det var langtfra slut. Først her tog det for alvor fart, da CryptoCobain opfordrede Mela Bee til at oprette en konto på Blockfolio og indtaste sin adresse, så andre kunne donere til hende.

Der gik ikke længe, før Cobies seere begyndte at donere til kvinden, der endte med samlet at modtage kryptovaluta for en værdi af knap 200.000 dollars svarende til cirka 1,2 millioner danske kroner.

Den store donation kom blandt andet i hus, da én bruger donerede 20 Ethereums til en værdi af over 100.000 danske kroner.

Mela Bee, der sad i sit hjemmestudie sammen med sin kæreste, brød grædende sammen, mens CryptoCobain konstant klukkende af latter selv havde svært ved at tro, hvad der skete.

Du kan se hele streamen på Twitch her.

CryptoCobain (nederst tv.) hygger sig, mens pengene vælter ind til streameren Mela Bee, der ikke kan forstå, hvad der sker. Foto: CobieLive / Twitch

Gjorde det igen

Det er ikke første gang, at det er lykkedes CryptoCobain at donere voldsomt mange penge til en relativt ukendt person.

15. april sad streameren Cameron Ferguson og spillede guitar for en håndfuld seere, da Cobie fandt hans stream.

Kort efter rullede pengene ind.

'Gutter, det er sindssygt. Mange tak. Mand, det sætter jeg virkelig pris på. Mange tak,' lød det fra Cameron Ferguson, der til sidst hentede sin kæreste for at fortælle hende, hvor mange penge han havde tjent.

- Det er ikke rigtigt! lød det fra kæresten på streamen. Cameron Ferguson endte den aften med at få donationer for 85.000 dollars svarende til over en halv million danske kroner.

Det er forbundet med ekstrem høj risiko at investere i kryptovaluta. Her kan du læse, hvad der er vigtigt at vide, før du kaster dig ud i det.