Trækker i land: Pornoen får lov at blive

Det er OnlyFans

Siden OnlyFans blev oprettet i 2016 af Tim Stokely i Storbritannien. Han er stadig CEO i dag.



Brugere kan tage imod betaling fra deres fans for muligheden for at se billeder og videoer, der ikke er tilgængelige for de fans, som ikke betaler. Det har gjort tjenesten populær til deling af nøgenbilleder og -videoer.



OnlyFans tager 20 procent af betalingen, mens de resterende 80 procent går direkte til brugeren.