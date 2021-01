Tre måneder fra bankerot: - Bliver skelsættende

Den danske spiludvikler IO Interactive (IO) har de seneste år været på en rutsjebanetur, kun de færreste oplever. Først kæmpe succes med Hitman og solgt til japanske Square Enix, så sparket ud igen som en våd kat for knap fire år siden og tæt på konkurs. Nu står de igen på egne ben og med en lys fremtid forude, når 'Hitman III' udkommer onsdag.

- Jeg er da ekstra nervøs, for der er ikke længere noget sikkerhedsnet, og hvis noget går galt, kan vi kun pege fingre af os selv, fortæller Hakan Abrak til Ekstra Bladet

Han har været administrerende direktør før IO Interactive siden 2017 og var med til at sikre spiludviklerens fortsatte eksistens, da Square Enix fik kolde fødder samme år. Knap halvdelen af medarbejderstaben blev fyret, og visionen ændret.

- Det var en meget mørk tid, da vi tog over efter Square Enix. Vi havde tre måneder at køre på før bankerot og måtte tage nogle svære beslutninger. Det var en satsning, der kunne have sendt mig på forsiden som manden, der kørte IO i sænk efter 20 år, siger Hakan Abrak.

Hakan Abrak er spændt og fortrøstningsfuld før lanceringen af 'Hitman III'. Her ses han under video-interviewet med Ekstra Bladet.

Håbede på det bedste

Den ændrede vision gik blandt andet ud på at opbygge en langsigtet salgsstrategi.

- Før brugte vi tre til fem år på at lave et spil for så at dykke ned under vandoverfladen og håbe på det bedste, mens vi arbejdede fem år på det næste spil.

- Men for otte år siden besluttede vi, at vi ville være meget tættere på vores fans og holde vores spil i live. Vi troede på, at spilsalget skulle være et maraton og ikke en sprint, hvor 80 procent af livstidssalget var i hus efter to måneder. Så vi har løbende opbygget spil, indhold og kvalitet op.

Agent 47 besøger i alt seks forskellige steder i 'Hitman III'. Her ses han i kinesiske Chongqing. Pr-foto

'HITMAN III' 'Hitman III' udkommer onsdag 20/1 til Xbox, Playstation, Google Stadia og Nintendo Switch.

Spillet markerer afslutningen på 'Hitman'-trilogien, der blev søsat i 2016. - Rejsen som Agent 47 var på i etteren og toeren bliver afsluttet. Det er final act for de karakterer, intriger og konflikter, vi har bygget op. Med treeren kommer man virkelig under huden på karaktererne, som også viser deres sande jeg. Så der er nogle twists, og historiemæssigt er det meget mere personligt og intimt, og man får virkelig en afslutning på mange års rejse, lover IO-direktør Hakan Abrak. Det allerførste 'Hitman'-spil med hovedpersonen Agent 47 udkom i 2000. Serien er en af de største dansk-udviklede spilsucceser noggensinde.

IO Interactive står også bag 'Kane and Lynch'-spillene og er lige nu ved at udvikle et nyt 'James Bond'-spil. Vis mere Luk

Men starten med den episode-opbyggede 'Hitman I' var vanskelig, hvilket også var årsagen til, at Square Enix blev nervøse og sendte IO tilbage på danske hænder. Men den nye vision har været en kæmpe succes for IO.

- Da vi blev selvstændige for under fire år siden, havde vi 1,4 millioner brugere. Nu har 40 millioner spillet 'Hitman' I og II, før vi lancerer treeren, så det er gået over al forventning, fortæller Hakan Abrak.

Lejemorderen Agent 47 klædt ud som tjener i Dubai i 'Hitman III'. Pr-foto

Virkelig ærgerligt

Direktøren er da også fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden og i forhold til at bevare firmaets momentum. Og han frygter ikke, at 'Hitman III' vil sende IO ud i samme stormvejr, som polske CD Projekt Red oplevede med 'Cyberpunk 2077'.

- Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er gået galt (for CD Projekt Red, red.), men det er virkelig ærgerligt for de folk, der har arbejdet så længe på det spil. Den slags sker desværre engang imellem i vores branche. Vi føler, vi har gjort vores hjemmearbejde og håber, at lanceringen går godt.

- Så du regner ikke med, du skal udgive en lignende video, hvor du undskylder og forklarer?

- Jeg føler virkelig, at vi med 'Hitman III' er på toppen af vores erhverv som spiludviklere, så det satser jeg ikke på, siger Hakan Abrak.

'Hitman III' udkommer onsdag. Pr-foto