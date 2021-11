Tre sneleoparder døde med corona

Tre sneleoparder er døde efter smitte med covid-19 i en zoologisk have i Nebraska

En zoologisk have i USA har været hårdt ramt af corona-virussen, og det er gået ud over nogle sjældne kattedyr, som er døde efter komplikationer med sygdommen.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblandt CBS.

Der er tale om tre eksemplarer af sneleoparden, som viste covid-symptomer i oktober. Den zoologiske have i byen Lincoln i staten Nebraska forsøgte at behandle dem med antibiotika og steroider mod andre infektioner - men uden held.

Den zoologiske have, Lincoln Childrens Zoo, udtrykker sin sorg over tabet i et opslag på Facebook.

- Vores sneleoparder, Ranney, Everest og Makaly, var elskede i og uden for vores zoologiske have. Tabet er hjerteknusende, og vi er i sorg.

Ud over de tre sneleoparder var to sumatra-tigere også smittede, men de kom sig oven på smitten.

Foto: Mik Eskestad

Sårbar dyreart

Sneleoparden har sit naturlige levested i Himalayabjergene, hvor den ifølge Verdensnaturfonden lever i højder op til 5400 meter.

Det er estimeret, at der lever mellem 4000 og 6500 sneleoparder i den frie natur. Det sjældne rovdyrs bevarings-status er beskrevet som sårbar.

Kattedyret er kendt som 'spøgelset i bjergene', da den gennem sin kamuflage og svært tilgængelige levesteder sjældent ses af mennesker.

Ifølge Verdensnaturfonden er den største trussel mod sneleoparden klimaforandringerne. Et varmere klima vil betyde, at op til 30 procent af sneleopardens habitat vil forsvinde.

Det vakte stor harme, da en amerikansk trofæ-jæger skød en sneleopard i 2017.