Turister i Dubai ser ingen problemer: - Vi følger jo restriktionerne

Turister og beboere mener selv, at de gør alt, for at holde virussen fra landet

Sådan har vi gjort Ekstra Bladet ønsker at være til stede ved alle de historier, der optager danskerne. Om det er en indsættelse af præsidenten i USA eller i Dubai, hvor danskerne flokkes til under en pandemi. Vores udsendte har inden afrejse fået den påkrævede PCR-test. De er testet negative og har overholdt de retningslinjer og restriktioner, der gælder for landet. Det betyder, at der er båret maske ved alle interviews og i det offentlige rum, der er holdt afstand, og der er sørget for håndhygiejne i alle ombæringer af turen. Efter hjemrejsen går de udsendte i isolation som kræves af myndighederne. Det drejer sig om 10 dages isolation - dog med mulighed for at stoppe isolationen, hvis en PCR-test er negativ på fjerdedagen. (Kilde: sundhedsministeriet). Vis mere Luk

Stemningen er høj, selvom solen endnu gemmer sig bag skyerne.

På stranden Kite Beach i Dubai drøner folk forbi i løb, på scooter og rulleskøjter.

Cafeerne ved stranden er fyldt godt op, mens der bliver drukket kaffe og diskuteret.

Både beboere og turister er lørdag morgen ude at gå, mens flere også ligger i badetøj og prøver at fange et par af solens stråler.

Amy og Debbie er begge fra Sydafrika, men Amy bor i Dubai, hvor moderen Debbie besøger hende.

Den unge kvinde har intet problem med, at der kommer turister til byen, selvom man kan se, at smittetallene stiger i landet.

- Så længe alle følger retningslinjerne og har maske på, så er det fint, at der er turister. Jeg er glad for, at min mor kommer og besøger mig, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun mener nemlig ikke, at der er chance for, at moderen eller andre turister er dem, der spreder sygdommen i landet.

- De burde ikke bringe virussen ind, hvis de følger retningslinjerne. Hvis alle gør, hvad de skal, går tallene ikke op, lyder det.

Faktisk føler Debbie sig mere sikker i Dubai, fordi hun ved, at restriktionerne er strammere. Foto: Jonas Olufson

Moderen er enig i, at man godt kan rejse rundt i verden, og hun var ikke bekymret for at tage mod Dubai.

- Jeg var ikke nervøs for at rejse, fordi man skal testes. Flyet var organiseret, og jeg følte mig sikker. Og jeg var desperat efter at se min datter.

Hun ser intet problem i rejserne, så længe der er negative test i spil.

- Ja, det er okay, hvis du rejser med en negativ test. Jeg følte mig faktisk mere sikker, fordi vi alle havde en negativ test.

I Danmark har man besluttet at stoppe rejser fra Dubai, fordi man ikke stoler på de PCR-tests, der bliver foretaget i landet.

Det er dog ikke noget, som beboeren Amy kan forstå.

- Jeg er sikker på, de er sikre. Jeg ved det ikke, men jeg stoler da på dem. Hvis de siger, den er negativ, så er den vel det, hvis de siger, den er positiv, så er den det, hvorfor skulle en ikke være det?

Der er delte meninger blandt beboerne i Dubai omkring turisternes tilstedeværelse.

- I skal bare følge reglerne Taghred fra Australien har boet 12 år i Dubai. Hun kan heller ikke se, hvorfor turisterne ikke må komme, men de skal følge de regler, der er i landet. - Jeg har ikke et problem med, at fiolk kommer her. Men et problem med at folk kommer uden at følge retningslinjerne. Beboerne har brugt de sidste ti måneder på at følge alle de regler, der er, men det gør turisterne ikke. De føler fx ikke reglerne om social distance, fortæller hun. Og det er netop problemet for den 43-årige marketing-director. - Mange beboer føler, at vi nu bliver straffet, fordi vi har fulgt restriktionerne, så smitten var lav, så folk kan komme her, og så følger de ikke reglerne, fortæller hun og fortsætter: - Reglerne eksisterer af en grund, hvis du kommer til Dubai, så skal du følge dem. Hun forstår heller ikke, hvorfor Danmark nu har valgt at lukke for flyvninger, fordi man er bange for sjusk med test. - Jeg synes, folk skal flyve hertil. Dubai gør det godt med at teste, og der er styr på det, jeg har selv taget fire, og jeg stoler på de tests. Hver gang jeg har taget den er jeg blevet negativ, og jeg tog den for at rejse. Både her og i det land, jeg rejste til. - Så du rejser også selv under pandemien? - Jeg har rejst en gang med arbejde til Saudi Arabien. Min mand har rejst flere gang, og han bliver testet hele tiden. - Er det i orden? - Du må gerne rejse, hvis du følger restriktionerne. I det her land er det husk masken, saml jer ikke, og husk på social distance. Respekter reglerne, de er der af en grund. Taghred siger ja til rejser, hvis man kan huske at bære maske og ikke samles for mange. Foto: Jonas Olufson

Nadya fra London er taget til Dubai for at besøge sin mor, der bor i Abu Dhabi, men har valgt at mødes med datteren i Dubai.

Den 29-årige nyder da også at være kommet til landet.

- Jeg har ikke haft nogle problemer med grænsen, og her går det godt. Her er der liv, det er ikke som i England, hvor alt er lukket ned. Men det var skræmmende med test både derhjemme og her. Men inditl videre er det godt.

- Synes du, det er okay at rejse under en pandemi?

- Jeg tog ikke herhen kun for sjov. Jeg har ikke set min familie længe, jeg var alene til jul og nytår. Og det er jo ikke fordi, at folk i London lever efter reglerne, der går de bare rundt uden maske, og de møder folk fra flere husholdninger. Når jeg kommer hjem, tager jeg test, og jeg lever i isolation, jeg bor alene.

De to kvinder er mødtes i Dubai, fordi Nadya ikke kunne få indrejse til moderens bosted, Abu Dhabi. Foto: Jonas Olufson

Smittetal i Dubai I december lå smittetallene stabilt på omkring de 1000 hver dag. I januar er det steget til over 3200 om dagen. (Kilde: Johns Hopkins University) Vis mere Luk

Selvom det er rart, at restauranter er åbne i Dubai, var det ikke det, der lokkede den unge studerende.

- Men det er ikke vigtigt for mig at kunne tage ud. Det vigtigste var at se min mor.

Moderen Svetlana er da også enig i, at genforeningen vægtede højt i beslutningen om at ses.

- Ja, vi ved ikke, hvornår det her stopper, og min datter kunne ikke komme ind i Abu Dhabi, hvor jeg bor, så vi mødtes her.

- Men tænker du ikke over, om du tager virussen med hjem til London?

- Jeg tager en test her, og når jeg kommer hjem, går jeg i isolation i ti dage. Jeg har min maske på alle steder. Det er mere sikkert her end i London. Her går alle med maske, og der er mange regler. Der er vagter, der siger, du skal tage maske på, hvis du glemmer det.

Det vides ikke præcist, hvor mange turister der befinder sig i Dubai.

Efter aflysninger af flyvninger fra landet og hjem til Danmark kunne udenrigsministeriet fortælle, at der er er 83 danskere i Dubai.

Ved stranden møder Ekstra Bladet da også to danskere, men de råber ingen kommentarer, da de ser den røde mikrofon.