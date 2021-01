Tusindvis af brugere ramt: Dansk hit-spil i problemer

Onsdagens lancering af det danskudviklede storspil 'Hitman 3' er ramt af store problemer, som har efterladt tusindvis af brugere i venteposition.

'Hitman 3' er afslutningen på en trilogi, som blev startet med 'Hitman 1' i 2016. Ejer du alle tre spil, kan du overføre dine fremskridt fra de to første spil til det nye, og det er den proces, der har overvældet de danske udviklere hos IO Interactive.

Flere Twitter-brugere fortæller blandt andet om, at de mødes af en 'fejl'-meddelelse, når de prøver at overføre fremskridt fra tidligere spil. Andre oplever fejl i det overførte fremskridt.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Ifølge IO Interactive arbejder de lige nu på at få tusindvis af brugeres fremskridt overført, så flere kan komme i gang med det nye spil. Og modtager du en 'fejl'-meddelelsen, betyder det angiveligt, at der er nogenlunde styr på det.

'Hvis du gennemfører processen (med at overføre dine tidligere fremskridt, red.) og ser, at din anmodning er 'mislykket', placeres den i en kø hos os og behandles. Du kan ikke gøre mere', skriver IO Interactive på Twitter.

Spilgiganter ramt af bødehammer

Travlhed på kontoret

Også problemer med, at brugere ikke modtager en mail, når de nulstiller adgangskoden eller opretter en konto på firmaets hjemmeside, skulle snart være løst.

IO Interactives sidste udmelding er fra sent onsdag aften, hvor de lover, at de gør fremskridt. De oplyser også, at der kommer færre udmeldinger de næste timer. Årsagen må formodes at være travlhed på kontoret.

Derfor gik det så galt