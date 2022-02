Tv-kok afslører gyldent pomfrit-trick

Med få simple tricks kan du lave pomfritter derhjemme, som smager af McDonald's. Det fortæller tv-kokken Kristen Kish i et nyt interview med Metro Weekly.

Den første ingrediens, du skal bruge, er fint havsalt.

- Du hører en masse kokke sige 'kosher-salt, kosher-salt' (groft salt uden jod, red.). Men der findes specifikt salt til alt. Og når du skal have noget til at klæbe, specielt til en pomfrit, som i bund og grund er en svamp, skal du bruge superfint havsalt, siger Kristen Kish.

Og så skal du bruge cirka en fjerdedel sukker.

- Hvis du vil tilføje tre knivspidser salt til dine pomfritter, skal du derefter tilføje trekvart knivspids sukker. Lige nok til at det ikke smager som sød-saltede kettle corn (popcorn krydrede med salt, sukker og olie, red.), men et halvt trin under.

Både salt og sukker skal tilføjes efter stegning.

Det gyldne pomfrit-trick afsløres i forbindelse med premieren på anden sæson af det amerikanske mad-program 'Fast Foodies', hvor stjernekokke skal forsøge at genskabe en ugentlig gæsts favorit-fastfood.

Fastfood-kok Kristen Kish (t.v.) sammen med ugens gæst, komiker Nikki Glaser, der bestiller pomfritter fra McDonald's i sæsonpremieren på 'Fast Foodies'. PR-foto: Anna Maria Lopez/Warner Media

I sæsonens første afsnit skal der altså laves pomfritter fra McDonald's. Som den eneste kok bruger Kristen Kish frosne pomfritter, mens de andre selv skærer dem ud.

- Det smukke er, at det her ikke er en konkurrence, og der er ingen, der vinder noget. Så vi kan have et dovent øjeblik, for det betyder ikke noget.

- Pointen med det hele er at have det sjovt, som om du hænger ud i en vens køkken. Nogle gange bruger du frosne pomfritter og nogle gange bliver du inspireret til at lave dine egne, siger Kristen Kish til Metro Weekly.

'Fast Foodies' er i øjeblikket ikke tilgængeligt i Danmark.

