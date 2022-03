Tv-kok: Derfor er McDonald's umulig

I det amerikanske madprogram 'Fast Foodies' forsøger tre faste stjernekokke at genskabe en ugentlig gæsts favorit-fastfood.

Eksempelvis har de i den nuværende sæson 2 af programmet, som lige nu triller over tv-skærme i USA, kreeret McDonald's-pomfritter - og afsløret hemmeligheden bag den unikke McD-pomfritsmag.

Sæsonen nærmer sig sin afslutning og har blandt andet også budt på efterligninger af veganske chicken McNuggets, pandekager fra Cracker Barrell, burritos fra Chipotle, sandwich fra Schlotzsky's, cheese fries fra Shake Shack, Whopper og løgringe fra Burger King og Nachos fra Taco Bell.

I første sæson af 'Fast Foodies' forsøgte værterne at efterligne en Filet-O-Fish. Foto: Anna Maria Lopez/WarnerMedia

Men ifølge en af værterne, Justin Sutherland, skiller én fastfood-kæde sig ud som den sværeste, hvis du vil forsøge at lave maden derhjemme.

- Helt overordnet tror jeg, at McDonalds' er det sværeste at efterligne, fordi de har eksisteret så længe med de samme smagsvarianter. Det er så simpelt, men alligevel så unikt. Intet smager som McDonald's. De har deres gennemafprøvede opskrifter, og de er vanvittigt enkle, men det er ekstremt svært at kopiere, siger Justin Sutherland i et interview med Uproxx.

Han forsøger alligevel at forklare hemmeligheden bag den unikke smag, hvor sukker spiller en stor rolle.

- Vi ved med sikkerhed, det er sukker. Fra den tilsatte sukker i ketchuppen til pomfritterne til deres egen hemmelige Coca-Cola-opskrift, som kun McDonald's får, siger Sutherland.

Sæson 1 bød også på en efterligning af Sausage McMuffin med æg. Foto: Anna Maria Lopez/WarnerMedia

Men hemmeligheden stikker dybere end sukker.

- Og så hvad end det er for noget mysteriekød, de laver bøffer af. Men det er alle elementerne. Osteskiven, det hakkede løg, de syltede agurker, ketchuppen. Alt er så unikt for McDonald's.

- Du kan ikke bare gå ud og købe ost, løg, syltede agurker, oksekød og selv en identisk bolle, og så få det til at smage af Mcdonald's. Så hvad endderes laboratoriefremstillede ingredienser nu er ... og en masse sukker, lyder Justin Sutherlands forklaring på den unikke smag.