Tv-udbydere hæver priser

Nej, det er IKKE en aprilsnar.

Hvis din tv-udbyder hedder Norlys eller Stofa, bliver det måske snart dyrere at betale regningen. Der er nemlig varslet prisstigninger i en ny pressemeddelelse.

- De store prisstigninger på sportsrettigheder betyder, at vi står i en situation, hvor vi enten skal tage sportskanalerne ud af vores pakker eller acceptere, at vi er nødt til at hæve priserne for at bibeholde sporten som en del af vores udbud, lyder det fra direktøren i Norlys Digital, Sune Nabe Frederiksen.

Læs også: Familiecoachen: Sådan styrer du familiens skærmtid

Prisstigningen er værst hos Stofa, hvor nogle kunder skal betale 1800 kr. mere om året.

For kunder med små tv-pakker, som udgør omkring halvdelen, vil der dog ikke være prisstigninger.

Annonce:

- Jeg er glad for, at det lykkes os at holde prisen i ro på de små tv-pakker. Det betyder, at de kunder, der ikke ønsker at se mange forskellige sportskanaler, ikke bliver ramt af de stigende priser siger Sune Nabe Frederiksen

Læs hele pressemeddelelsen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der var både nøgen-aerobic, Snake og et brækket ben på årets 'Paradise'. Kom med bag kulisserne i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.