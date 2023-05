Twitter får ny topchef

'Jeg er glad for at byde Linda Yaccarino velkommen som den nye administerende direktør for Twitter', det skriver Elon Musk i et Tweet.

Linda Yaccarino, den mangeårige mediechef, skal primært fokusere på driften og Elon Musk vil i stedet påtage sig rollen som virksomhedens administerende formand og teknologichef, der overvåger ny teknologi.

'Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Linda', skriver han videre.

Tidligere på dagen, meddelte Yaccarino, at hun forlod sit partnerskab hos mediet NBCUniversal.

- Det har været en ære at være en del af NBCUniversal og lede dette team, sagde hun i en pressemeddelelsen.

Elon Musk har tidligere været administrerende direktør for Twitter. Foto: Dado Ruvic

Som administerende direktør vil Yaccarino stå over for en lang række udfordringer, der har hobet sig op under Musks ejerskab.

Musk færdiggjorde i oktober sit køb af Twitter for et beløb svarende til omtrent 306 milliarder kroner. Siden har der været en lang række overskrifter i amerikanske medier om hans ledelsesstil og den nye linje på det sociale medie.

Musk lagde ud med at fyre omkring halvdelen af Twitters 7500 ansatte. Flere har i øvrigt sat spørgsmålstegn ved Musks evne til at udføre alle sine mange hverv lige godt.