Tyvagtig papegøje stjæler dyrt kamera

Det er alment kendt, at papegøjearten kea er en tyvagtig fugl.

I New Zealand, hvor tyveriet fandt sted, skal beboere tæt på papegøjernes habitat holde godt fast i punge, nøgler, madpakker og vinduesviskere.

Da GoPro-tyven stjal kameraet, var det heldigvis tændt, så forbrydelsen er filmet og kan ses på YouTube.

Som man kan se på videoen, er det en yderst smuk flugt for keaen over den newzealandske nationalpark Fiordland.

Til et lokalmedie har familien Verhul udtalt sig. Det er nemlig dem, som har lagt videoen op - foruden at være ofre for tyveriet.

Til mediet fortæller familien, at de var taget på vandretur ved Fiodlands, hvor de blev besøgt af nogle lokale keaer. Familien havde lagt kameraet ud på terrassen for at filme papegøjerne.

Efter papegøjen havde stjålet kameraet begyndte den at hakke i det. Til held for familien, som så kunne følge lyden og finde deres kamera igen.

Efter de fandt kameraet, blev de noget overraskede over, hvad fuglen havde filmet på sin flugt. Så begyndte andre turister at vise stor interesse for videoen.

Og det var ikke sidste gang, at familien var udsat for tyveri på turen. Dagen efter stjal fuglene nemlig kopper fra deres rygsække.