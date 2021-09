Den københavnske restaurant Kokkeriet har den seneste tid flere gange tiltrukket sig opmærksomhed, og mandag var det for en gangs skyld på en positiv baggrund.

Her blev restauranten nemlig endnu en gang tildelt en stjerne i den eftertragtede Michelin-guide.

Så sent som i august var det dog ikke stjernestøv, der dryssede over restauranten, da Fødevarestyrelsen var forbi på kontrolbesøg.

På baggrund af besøget har Kokkeriet erhvervet sig en sur smiley og en bøde, og af styrelsens kontrolrapport fra 12. august fremgår det, at det er problemer med nedkøling af fødevarer, der er skyld i vurderingen.

Man har i restaurantens kølerum, hvor der blandt andet blev opbevaret fersk fisk, muslinger og mejeriprodukter, målt temperaturen til 8,7 grader.

Restauranten har ifølge rapporten reageret ved straks at kassere fødevarerne.

Ved nytår kom restauranten desuden i massiv modvind, da flere kunder stod i kø i mere end syv timer for at få deres mad, og flere endte med at gå tomhændede fra restauranten.

Udskældt restaurant belønnet med stjerne

'Ingen kommentarer'

Da Ekstra Bladet fanger restaurantejer Sammy Shafi over telefonen for at høre ham, hvilke overvejelser han gør sig om sammenhængen mellem Michelin-stjernen og den sure smiley, lyder det kortfattet, at han ikke har nogen kommentarer.

I stedet henviser han til et opslag på restaurantens Facebook-side.

Tidligere har Shafi dog over for Ekstra Bladet erkendt, at restauranten burde have haft styr på køleanlægget.

- Vi lægger os fladt ned - én ting er det tekniske, men vi skal have styr på vores arbejdsgang. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan lave sådan en dum fejl, sagde han tilbage i august.

Her forklarede han også, at restauranten i den grad har kunnet mærke den negative omtale.

- Vi bløder. Vi har været lukket ned i syv måneder, og så blødte vi på grund af nytår. Så har der været dårlige kontrolrapporter, hvor vi er havnet i nye shitstorms. Vi tager ansvar for det ligesom alt andet, men det gavner ikke just på økonomien, det gør det ikke, sagde Sammy Shafi.

