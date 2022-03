Ulækre forhold: Gamle madrester, snavs og støv

Starbucks i Fields får nu en kæmpe bøde efter at have fået anmærkninger for tredje gang grundet ringe hygiejne

En bøde på 20.000 kroner og en smiley med stejlt nedadgående mundviger.

Det var, hvad Starbuckscaféen i Fields høstede, da Fødevarestyrelsen var en tur forbi til kontrol 22. februar i år. Besøget gav nemlig ikke ligefrem lyst til at blive hængende til en kop kaffe og en ostemad. Tværtimod.

Det skriver KøbenhavnLiv.

Med 'belægninger af gamle madrester, spildte væsker og støv' på gulve og diske, fandt Fødevarestyrelsen hygiejnen ganske påfaldende. Sådan fremgår det af kontrolrapporten, som Ekstra Bladet har gennemlæst.

Her beskrives forholdene blandt andet: 'Bag display tavler på væg over produktionsbord fremstår der snavset med tykke belægninger af støv' og ligeledes at 'skuffer til rene redskaber fremstår snavset og støvet'.

Fået anmærkninger på tre ud af fire besøg

Desværre er det ikke første gang, at Fødevarestyrelsen finder ringe hygiejne-forhold hos kaffebaren Starbucks i Fields. Faktisk har butikken ifølge den nye kontrolrapport fået anmærkninger for ringe hygiejne og 'overtrædelser af fødevarelovgivningen' på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

I den forbindelse fristes man til at spørge direktør for kaffekæden, Michael Hald, hvordan det kan lade sig gøre at få samme røffel for dårlig hygiejne hele tre gange.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med direktøren uden held. Direktøren ønsker kun at udtale sig i en skriftlig kommentar:

'Vi har altid meget høje standarder for rengøringen i vores cafeer og er naturligvis ærgerlige over Fødevarestyrelsens observationer. At gulvet og en fejebakke var utilfredsstillende rengjort kunne vi heldigvis hurtigt rette op, og den sure smiley bruger vi naturligvis som en venlig reminder til os selv om, hvilke krav vi stiller til vores rengøring.'