Undersøges i USA

De seneste uger har det været svært at undgå de farverige Youtuber drinks, under navnet Prime. Ekstra Bladet har smagt på alle fire varianter så du ikke behøver

I England og Australien er den forbudt på skoler, og i Danmark måtte der justeringer til, før den ultrapopulære sportsdrik Prime kunne komme tilbage på hylderne.

For meget A-vitamin og for meget koffein gjorde i en længere periode Prime direkte ulovlig at sælge herhjemme.

Nu har også de amerikanske sundhedsmyndigheder fået øjnene op for drikken, der på opfordring af senator Charles Schumer skal undersøges nærmere. Det skriver NBC.

Den originale Prime, som er skabt af Youtube-megastjernerne Logan Paul og KSI, indeholder 200 milligram koffein per 340 gram, hvilket svarer til samme mængde som i seks dåser cola eller to dåser Red Bull.

Logan Paul og KSI og deres kultdrik. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix/AP

- Et af sommerens mest populære statussymboler for børn er hverken tøj eller legetøj, men en drik. Købere og forældre - pas på, for den er en seriøs sundhedsrisiko for børn, som den er rettet mod, siger New York-senatoren om sportsdrikken.

Firmaet bag drikke-dillen forsvarer sig med, at de ud over Prime også sælger Prime Hydration, der er lavet specielt til børn og unge og derfor ikke indeholder koffein overhovedet.

Det argument holder ifølge Charles Schumer ikke, da de to drikke markedsføres næsten ens, og at ungerne og de unge mennesker derfor ikke kan skelne.

Revet væk

Da Prime først på sommeren kom retur på hylderne i Danmark i den nye og nu lovlige udgave, blev de revet væk.

Hypen omkring Prime fik endnu et boost, da Logan Paul sammen med sin danske modelkæreste, Nina Agdal, gæstede København.

Kort efter friede Paul til Agdal i Italien.

'Jeg elsker den her kvinde overalt på jorden, og jeg kan ikke vente med at bruge resten af mit liv med hende,' skrev youtuberen til et billede fra frieriet på sin Instagram.

For et år siden begyndte rygterne om kærlighed mellem 28-årige Logan Paul og den 31-årige danske supermodel at florere, og nu skal de altså giftes.

