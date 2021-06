Sommerens lange lune dage og lyse nætter kan let gå hen og blive et langt festmåltid, der kan koste adskillige kilo på badevægten, hvis man ikke passer på

Bikinien og badeshortsene kan let komme til at stramme, hvis du giver los for grillpølser, vaffelis og kølige drinks her i sommervarmen. Men der heldigvis gode og velsmagende alternativer.