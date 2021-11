Ups! Fejl koster 2000 kr. og sur smiley

Kontrolrapporterne fra Fødevarestyrelsen skal altså op og hænge - ellers kan det koste dyrt.

Det har burgerrestauranten Yoburger måtte sande, efter de nu for anden gang må affinde sig med en sur smiley.

Det viser den nyeste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Ikke hængt op

Her står det beskrevet, at restauranten ikke havde ophængt den sure smiley, som de modtog 12. oktober 2021.

Derfor måtte den udsendte fra Fødevarestyrelsen kvittere med en bøde på 2000 kroner og altså samtidig hænge skiltet op, hvor man kan se, at der ikke var levet op til kravene.

'Seneste kontrolrapport fra den 12. oktober 2021 (bøde) er ikke ophængt. I stedet hænger kontrolrapport fra kontrolbesøg den 10. august 2021', lyder det i rapporten.

Vidste det ikke

Yoburger forsvarer sig med, at de ikke vidste, der var udsendt en ny rapport, men den gik altså ikke.

'Medarbejder tilstede var ikke bekendt med, at der skulle være fremsendt en ny kontrolrapport, men finder brevet under tilsynet', lyder det.

Ud over den manglende ophægning kunne Fødevarestyrelsen ikke sætte en finger på hygiejnen.