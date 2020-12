Utilfreds? Sådan får du pengene tilbage

Gjorde en dyd ud af at skjule konsolversion af 'Cyberpunk 2077'. Se her hvordan du får pengene retur

Utilfredsheden med computerspillet 'Cyberpunk 2077' har været stor siden udgivelsen 10. december.

Spillet har været undervejs i knap ni år, men har alligevel været proppet med 'grinagtige fejl'.

Specielt på Playstation 4 og Xbox One har spillet været en skandale for mange, og bugs og crashes har været mere reglen end undtagelsen. Og netop på de konsoller blev spillet aldrig vist frem før udgivelsen.

Samtidig sendte spillets udvikler, CD Projekt Red, først anmeldereksemplarer af konsolversionen ud dagen før udgivelsen, så brugerne ikke havde nogen muligheder for at danne sig et indtryk af spillet, hvis de ville have det på dagen.

Man får det indtryk, at de ligefrem prøvede at skjule elendigheden. Og nu undskylder CD Projekt Red.

Manglende fokus

'Vi vil gerne undskylde for ikke at vise spillet frem på de første konsoller i seneste generation, før det havde premiere, så du ikke kunne tage en mere kvalificeret beslutning om dit køb. Vi skulle have haft mere fokus på at optimere spillet til Playstation 4 og Xbox One', skriver spillets udvikler, CD Projekt Red, på sin twitter-profil.

Der er allerede kommet opdateringer til spillet, der har forbedret oplevelsen, og flere er på vej. Den næste skulle komme før jul, og så er der opdateringer på vej i januar og februar, lover CD Projekt red.

Sådan får du pengene tilbage

Firmaet trygler om tid til at fixe problemerne, men skulle du ikke gide vente på opdateringerne, kan du få pengene tilbage.

Har du købt en digital version skal du bruge tilbagebetalingssystemet på Playstation eller Xbox.

Har du købt en fysisk udgave, skal du først prøve at få pengene tilbage i den butik, hvor du købte spillet.

Er det ikke muligt, så skal du skrive en mail til helpmerefund@cdprojektred.com. Mailadressen bliver tjekket indtil 21. december 2020.

Sådan har du ALDRIG oplevet stjernen før

Skovler penge ind

I mellemtiden har CD Projekt Red skovlet penge ind på 'Cyberpunk 2077', som var forudbestilt i otte millioner eksemplarer. 4,72 millioner af dem var på pc, og der er dermed tale om den mest succesfulde pc-spillancering nogensinde.

75 procent af forudbestillingerne var digitale, og firmaet har oplyst, at udgifterne til ni års spiludvikling og markedsføring allerede er tjent hjem.

'Grinagtige fejl': Får opdatering på 43 gigabyte

Ikke kun elendighed

Pc-versionen af spillet skulle fungere fint og blev sjovt nok også sendt ud til anmeldere flere dage før udgivelsen.

Det fungerer også bedre på Playstation 4 Pro, Xbox One X og Goole Stadia samt de helt nye konsoller, Playstation 5 og Xbox X og S.