Utroligt: Hjemløs i vild forvandling

Den 45-årige hjemløse brasilianer João Coelho Guimarães, der i tre år har boet på gaderne i den brasilianske by Goiania, fik en jul, som han aldrig glemmer. 10 dage før jul gik han nemlig ind hos en frisør, hvor de ansatte tilbød at klippe hans hår og trimme hans skæg, samt give ham et helt nyt look.

Hele seancen varede ca. to timer og førte til en utrolig forvandling af Joaos udseende.

Det skriver flere medier, heriblandt det brasilianske medie UOL samt Metro

Frisøren Padoo lagde efterfølgende flere billeder ud på sin forretnings Instagram-side for at vise den utrolige forvandling. Og billederne gik selvfølgelig lynhurtigt viralt. Herunder kan man se en fuldstændig forvandlet Joao.

Sådan ser Joao ud nu efter to timers effektiv behandling hos frisøren Padoo. Foto: Padoo Official/Instagram.

Country-sangeren Alessandro Lobo, der ejer frisør-butikken Padoo, har til det brasilianske medie UOL forklaret følgende:

- Jaoa kom pludselig ind i butikken, og vi spurgte, om han var sulten og ville have noget at spise. Men han sagde nej tak og spurgte, om vi havde en barbermaskine, så han kunne trimme sit skæg, fortæller Alessandro og tilføjer:

- Det var her, vi sammen fik ideen til give ham den helt store skønheds-forvandling. Og Joao var efterfølgende begejstret for resultatet.

Frisøren Padoo har også lagt en utrolig video ud på Instagram, hvor man kan følge hele Joaos forvandling:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Da historien om den hjemløse mands utrolige forvandling gik viralt, ringede Joaos mor og søster til frisøren Padoo og spurgte, om de vidste hvor Joao befandt sig nu.

Men da Joao hverken har nogen telefon eller fast adresse, kunne de ikke hjælpe familien. Moren og søsteren rejste derfor hurtigt til byen Goiania, hvor de vandrede rundt i gaderne og til sidst fandt Joao. Det førte til et hjertevarmt gensyn i familien. Moren og søsteren havde troet, at Joao måske var død.

Selv om Joao var lykkelig og begejstret for at gense sin familie, har han ifølge Alessandro Lobo besluttet sig for ikke at vende tilbage til sin hjemegn sammen med sin familie.

- Joao er stadig på gaderne. Hans søster inviterede ham hjem, så han kunne bo hos hende. Men det ville han ikke, fordi han føler sig mere fri på gaderne, fortæller Allessandro.